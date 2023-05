Ai ragazzi di Nisida tre biliardini e un’offerta di lavoro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa accolto l’appello lanciato da Francesca Fagnani al festival di Sanremo. Oggi Giovanni Liccardo, imprenditore napoletano, presidente della Lever Touch, gruppo leader mondiale nel settore del Car Repair, ha consegnato treaidel carcere minorile di. Ma, cosa più importante, ha dato ad alcuni di loro l’opportunità di imparare un mestiere e poi unstabile e qualificato. Tutto ha avuto inizio quando Francesca Fagnani da Sanremo ha sottolineato come talvolta non si faccia abbastanza per prendersi cura deiche vivono in contesti difficili. Un appello accolto da Liccardo presente tra il pubblico dell’Ariston che ha subito preso contatto con il direttore dell’istituto minorile di, Gianluca Guida. E l’offerta di aiuto ...