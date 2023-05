Aggressione nipote Macron | 4 processati fra cui una ragazzina di 16 anni

Per l'a Jean Baptiste Trogneux ,della premère dame Brigitte Macron , avvenuta due giorni fa erano state fermate otto persone. Quattro di loro, tre uomini e una ragazzina di soli 16 anni ......di Brigitte, la premiere dame, sottoposto ad esami per i pugni e i calci ricevuti alla testa. Il capo dell'Eliseo, ha definito "inaccettabile" e "inqualificabile" l': "Non c'e' ......figlio di undi Brigitte, e proprietario di un negozio di cioccolata nel centro di Amiens, sulla cui insegna campeggia il cognome di famiglia e la scritta "da 6 generazioni". Per l'...

Macron, inqualificabile aggressione al nipote di Brigitte - Europa Agenzia ANSA

Per l'aggressione a Jean Baptiste Trogneux, nipote della premère dame Brigitte Macron, avvenuta due giorni fa erano state fermate otto persone. Quattro di loro, tre uomini e una ragazzina di soli 16 a ...