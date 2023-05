AEW | Confusione attorno al ruolo di CM Punk in Collision

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Come vi abbiamo riportato poco fa, CMsarebbe stato annunciato per la conferenza stampa di presentazione del nuovo show AEW,, che dovrebbe partire il prossimo mese. Secondo il noto Fightful, molte superstar hanno iniziato a chiedersi in quale show parteciperanno, visto che si era parlato di un possibile brand split. In tal senso, non si avrà un vero e proprio brand split e i campioni appariranno in entrambi gli show. Ovviamente c’è molta incertezza anche riguardo aldi CM, vera e propria patata bollente nel backstage dell’AEW: a quanto pare la stessa Warner Bros Discovery avrebbe emanato un comunicato nella quale si diceva che il wrestler di Chicago non ha nulla a che vedere con il nuovo show. Una questione difficile Sempre secondo Figthful,era incluso ...