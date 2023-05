AEW | Con “Collision” non si avrà un vero e proprio brand split

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Oggi è una giornat storica per la AEW. Tony Khan ha ufficialmente “lanciato” il suo nuovo show che debutterà a metà giugno con il nome “”. Stanotte a Dynamite ci potrebbe essere spazio ad altre soprese, magari l’annuncio del “ritorno” di CM Punk. In ogni caso in merito a questa scelta, il patron si è beccato diverse critiche in merito al fatto che si volesse copiare il “” della WWE ma a quanto pare non sarà affatto cosi.d’idee Stando ai giornalisti di PW Insider, non ci sarà un vera e propria separazione dei. Alcuni atleti potrebbero essere esclusivi di uno show e altri potrebbero apparire in uno o l’altro a seconda delle storyline. Non siun Raw vs Smackdown.