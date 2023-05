(Di mercoledì 17 maggio 2023)al Serio. Nuovoper iall’dial Serio. È proclamato per19 maggio, nel giorno della mobilitazione nazionale dell’handling che prevede un’astensione dal lavoro di quattro ore (dalle ore 12 alle 16). Sarà invece di ventiquattro ore in AGS, Airport Global Service Spa, una delle tre società che nello scalo bergamasco si occupano di carico e scarico bagagli, check-in dei passeggeri e, appunto, di assistenza agli aeromobili. Idel settore – acirca 500 alle dipendenze di BGY International Services (BIS), AGS e FC Handling – protestano contro il mancato rinnovo del Contratto nazionale del Trasporto Aereo, sezione Assohandlers, scaduto a ...

...Malpensa -Linate o viceversa euro 124;Linate - Fiera Milano (Rho) o viceversa euro 64;Malpensa - Varese o viceversa euro 78;al Serio - ...L'di Bergamoal Serio è servito anche da compagnie lowcost ed è tra i più importanti d'Italia. Cortesia foto: Pro Loco di Bergamo . Scopri tutti gli eventi in Lombardia . Maggio 2023 D ..."Se li hai con te, diccelo", recitano i cartelli all'ingresso del controllo di sicurezza dell', corredati di immagini che rappresentano sigarette elettroniche di ogni tipologia e misura, pile e accendini. E fin qui, tutto abbastanza regolare, se non fosse per quel dubbio stile ...

Aeroporto di Orio, venerdì 19 sciopero per i lavoratori dell’assistenza a terra BergamoNews.it

La Giunta regionale ha varato l'adeguamento delle tariffe dei taxi in servizio nel sistema aeroportuale lombardo per il 2023 ...Le frequenze sono state studiate per consentire di volare verso la capitale e rientrare negli orari più richiesti dall’utenza ...