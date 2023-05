Aerei | sciopero 19 maggio 2023 | orari e voli garantiti Cosa fare per salvare il viaggio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sarà un venerdì nero per chi vola. Ad incrociare le braccia il 19saranno le lavoratrici e i lavoratori d ell'handling aeroportuale (assistenza a terra) in tutti i principali aeroporti italiani.

Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...19 maggio: cosa fare per salvare il viaggio Continuano gli scioperiin Europa. Dopo i disservizi riscontrati nelle scorse settimane in Francia, adesso è il turno dell'Italia, con ...deglivenerdì 19 maggio 2023. Ad incrociare le braccia saranno le lavoratrici e i lavoratori dell'handling aeroportuale (assistenza a terra) in tutti i principali aeroporti italiani. Ma ...

Sciopero aerei 19 maggio, in Italia cancellati oltre 200 voli nazionali: ecco l’elenco Corriere della Sera

Nuovo sciopero per i lavoratori dell’assistenza a terra all ... FC Handling – protestano contro il mancato rinnovo del Contratto nazionale del Trasporto Aereo, sezione Assohandlers, scaduto a dicembre ...(Adnkronos) - Sciopero degli aerei venerdì 19 maggio 2023. Ad incrociare le braccia saranno le lavoratrici e i lavoratori dell’handling aeroportuale (assistenza a terra) in tutti i principali aeroport ...