Ackermann vince l' 11^ tappa | Thomas rimane in rosa

(Di mercoledì 17 maggio 2023) TORTONA (ITALPRESS) – Pascalha vinto allo sprint l'undicesimadel Giro d'Italia 2023, la Camaiore-Tortona di 219 chilometri. Il corridore tedesco della UAE Team Emirates ha battuto al fotofinish l'italiano Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), secondo per la terza volta in questa corsa, e il britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team). La magliaresta sulle spalle di Geraint(Ineos Grenadiers) con 2? di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Costretto al ritiro, invece, il terzo della generale alla partenza di stamane, il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), vittima di una caduta a 69 chilometri dal traguardo in un tratto in discesa. Domani la dodicesima: da Bra a Rivoli per 179 chilometri.– foto LivePhotoSport – ...

