“Acciaio pulito per Taranto” | Timmermans incontra i cittadini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Per meè un simbolo. C’è una falsa contrapposizione per cui bisogna scegliere l’ambiente o il lavoro. È come se l’azione a tutela del clima e del nostro ambiente fosse a sfavore degli interessi del lavoratore: questo è falso”. È quanto ha detto Frans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, responsabile dell’azione per il clima e il Green Deal europeo che, nel corso della sua visita a, si è interfacciato connel corso di un incontro pubblico al teatro Fusco. Un segnale di vicinanza dell’Europa a una realtà complessa come quella ionica, destinataria di oltre 800 milioni per la riconversione verde e il superamento della dipendenza da fonti fossili attraverso il Just Transition Fund. Transizione, sviluppo sostenibile e un’attenzione per la città di...