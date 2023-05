Accadde oggi | 17 maggio 1990 | l’omosessualità non è una malattia mentale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il 17è una data storica e molto importante per la democrazia e la libertà di pensiero e di azione: trentatré anni fa, infatti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità cancellòdall’elenco delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Il 17 maggio 1890 al Costanzi di Roma andò in scena per la prima volta la Cavalleria rusticana di Mascagni. Fu un istantaneo trionfo, anche Oltreoceano. In America scoppiò persino una ...1973: Nasce a Joshua Tree, California, USA, Joshua Michael "Josh" Homme, cantante, autore, musicista, produttore e attore, fondatore di Kyuss, Queens of The Stone Age, Them Crooked Vulture, e membro ...Viene eletto il 101º Doge della Repubblica di Venezia, inaugurato lo Stadio Olimpico, assassinato il commissario Calabresi. 547 (o 548) - Viene consacrata da Massimiano la Basilica ...

A Roma viene inaugurato lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...