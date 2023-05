A Udine “Lend me your ears” della Compagnia Arearea

Arriva a Udine "Lend me your ears", il nuovo lavoro della compagnia Arearea UdineToday

Dopo Trieste “Lend me your ears”, il nuovo progetto della Compagnia Arearea, arriverà allo Spazio Make di Udine (via Daniele Manin, 6/a), il 19 (alle 16, 18.30, 20), il 20 e il 21 maggio (alle 12, 16, ...TRIESTE/UDINE - Sarà lo Studio Tommaseo di Trieste (via del Monte, 2) a ospitare il 12 maggio (alle 16, 18.30, 20) e il 13 maggio (alle 16, 18.30) la prima assoluta di “Lend me your ears”. Il nuovo pr ...