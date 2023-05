All'università di, squadre di censori stanno passando ai raggi x il lavoro scientifico di quattro facoltà alla ricerca di elementi di 'estremismo'. Dal 15 maggio, la procura e Rosobrnadzor stanno ...Il direttore dello stabilimento Obukhov diriferisce che dal 1 luglio l'azienda raggiungerà un volume di produzione di 2000 - 3000 droni al mese. "Questi sono già buoni numeri, anche ...È proprio allora che compra una reflex e scatta foto a Parigi, New York, Boston, Amburgo e, allora ancora Leningrado. Nel 1979, pur continuando la professione di musicista, inizia a ...

A San Pietroburgo rischia la chiusura l’Università europea: ispettori indagano per “estremismo” Globalist.it

Il presidente russo Vladimir Putin e quello iraniano Ebrahim Raisi hanno partecipato oggi in videoconferenza alla firma di un accordo per la costruzione di un tratto ferroviario tra Rasht e Astara, in ...L'intelligence ucraina e il clamoroso retroscena svelato dal suo capo Kyrylo Budanov scuotono i media di tutto il mondo. Un'assunzione di responabilità, certo, ma questo potrebbe ...