A Modena ponti chiusi tutta la notte

Rimarranno chiusi tutta la notte e, probabilmente, anche nella giornata di giovedì 18 maggio, isul Secchia (Ponte Alto, ponte dell'Uccellino, trae Soliera, Ponte Motta a Cavezzo sulla ...Il Comune dicomunica che rimarranno chiusi tutta la notte e, probabilmente, anche nella giornata di giovedì 18 maggio, isul Secchia (Ponte Alto, ponte dell'Uccellino, trae ...- Rimarranno chiusi tutta la notte e, probabilmente, anche nella giornata di giovedì 18 maggio, isul Secchia (Ponte Alto, ponte dell'Uccellino, trae Soliera, Ponte Motta a Cavezzo sulla provinciale 468) così come il ponte di Navicello vecchio sul Panaro, il ponte di via Curtatona ...

Maltempo e piene, chudono i ponti in pianura. Fossalta e Ponte Alto in "rosso" ModenaToday

Con un’ondata di piena lunga ed elevata molti ponti sul Secchia saranno chiusi in contemporanea, e questo crea una potenziale situazione di traffico in crisi soprattutto verso il Nord, ma anche il ...This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ...