A Cologno incontro su Beppe Fenoglio

(Di mercoledì 17 maggio 2023)al Serio. Venerdì 19 maggio alle 20.30 alla sala consiliare dial Serio si terrà undal titolo “, partigiano, scrittore e traduttore”. Il relatore sarà Matteo Cavalleri, professore di filosofia all’Università di Bologna. Coordinano: Bruno Ubbiali, ANPI dial Serio; e Piergiorgio Pescali, presidente della Commissione biblioteca dial Serio. L’iniziativa è organizzata dall’ANPI e dalla Commissione biblioteca.ha raccontato la guerra partigiana in modo innovativo e differente da come veniva raccontata negli anni Cinquanta-Sessanta. Lui, badogliano, monarchico, amante della letteratura inglese (in particolare del periodo puritano di Cromwell), vide pubblicati solo tre ...

Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini , a margine di unelettorale aMonzese. ' Non ci sarò, perché non sono né premier né il ministro degli esteri. Come ...Coalizione divisa, tra le città più piccole della Lombardia anche aMonzese: la Lega (... A confermarlo ci sarebbe anche il successo in termini di ritorno mediatico dell'sulle riforme ...... ha ironizzato la showgirl raggiunta dall'inviato all'esterno degli studi televisivi di... l'diventa l'occasione per commentare la rottura con l'ex marito Francesco Totti , al quale in ...

Ucraina, Zelensky a Roma: confermato l'incontro con Mattarella Affaritaliani.it

Un laboratorio alla scoperta dei colori naturali con Margit Kross, l’autrice delle illustrazioni di Biblofestival. La natura ci offre una ricca varietà di colori: sono nascosti in tante erbe e fiori c ...Matteo Salvini eviterà di incontrare Zelensky in visita a Roma, dicento che deve occuparsi di infrastrutture. Una assenza che è grave ...