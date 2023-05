A Cesena l' acqua inonda il salotto

La furia dell'ha provocato vittime, dispersi, frane e distruzione. Incessante il lavoro di Vigili de Fuoco, Protezione Civile, Polizia locale e aeronautica per portare soccorso e supporto alla ...Nella notte ci sono state nuove esondazioni, l'ha invaso strade e case in tantissimi centri: daa Faenza, da Riccione a Lugo. Le operazioni di soccorso sono difficili, gli abitanti sono ...... infine i terreni erano già intrisi d'per via dell'alluvione di appena due settimane fa ... segnatamente dietro Imola, Faenza,e Forlì, praticamente la pioggia di tre mesi condensata in un ...

Cesena e Faenza sommerse da acqua e fango, le immagini del disastro

Salgono a 8 le vittime del maltempo in Emilia Romagna, 6 in provincia di Forlì-Cesena, un uomo nel Ravennate e uno del Bolognese, mentre risultano ancora alcune persone disperse, fa sapere la Regione ...È salito a quota 8 il bilancio provvisorio delle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, con diversi dispersi: 6 morti si sono avuti in provincia di Forlì-Cesena, un uomo nel ... A14 Adriatica ...