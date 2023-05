17 maggio 1989 | il Napoli vince la Coppa UEFA VIDEO

Gara 3 - sabato 2719.30 Anzio Waterpolis - Check UP RN Salerno Albo d'oro: dal 1911/12 al ... 1984/85 e 1985/86 Posillipo, 1986/87 Pescara, 1987/88 e 1988/89 Posillipo,/90 Canottieri ...... nato a Racalmuto l'8 gennaio del 1921 e morto a Palermo il 20 novembre, che è stato scrittore,... Così il 13ci siamo dati appuntamento alle 14.30 davanti al Municipio dove si sono radunate ...L'appuntamento è per venerdì 19, alle ore 14, nella Sala Arancio (Galleria Visitatori). Il "... insigne giurista e padre del nuovo codice di procedura penale italiano del. Vengono assegnati ...

Laziostory | VIDEO, 14 maggio 1989, Lazio-Pisa 1-0: Gregucci interrompe il digiuno Laziostory

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) in collaborazione con RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), il ...Tornando dal suo tour europeo Zelensky ha girato un video in cui rivendica di poter rientrare «a casa con (...) nuove e potenti armi per il fronte». Poco dopo, Mosca gli risponde con l’eccezionale num ...