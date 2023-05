16 Maggio 2023 – Portogallo | presidente promulga legge sull’eutanasia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ildella Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, hato oggi, 16, lache depenalizza il suicidio assistito e l’eutanasia. Dopo l’ultimo veto presidenziale, il parlamento aveva riproposto, venerdì scorso, lo stesso testo disulla morte medicalmente assistita. Ilnon aveva più altre possibilità di bocciarlo. L’ex leader paramilitare colombiano Salvatore Mancuso ha assicurato che l’attualedella Colombia, Gustavo Petro, e il suo ministro degli Esteri, Alvaro Leyva, sono stati in passato “obiettivi militari” dei gruppi di estrema destra, su richiesta di un servizio di intelligence ora disciolto. Alcuni membri dello staff dell’ambasciata statunitense in Nigeria sono morti, dopo che il convoglio su cui ...

...ha approvato un decreto legge contenente 'interventi urgenti' per 'fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali' che hanno colpito le due regioni a partire dallo scorso 1°. '...Commenta per primo Lunedì 22: una data che resterà indelebile sul libro dei ricordi azzurri, Il giorno in cui l'Empoli ha strapazzato nientemeno che la Juventus, non solo dal punto di vista del risultato (un netto 4 - ...L'appuntamento con Party Like a DeeJayè a Milano, tra l'Arco della Pace e Parco Sempione, ... Poi è arrivato il tema di quando fare la festa essendo questa una estate colma di concerti: a...

BOLOGNA – Rimane in allerta rossa la Romagna anche per la giornata di domani, sabato 20 maggio. La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino in cui l’allarme resta al… Leggi ...La stagione si avvia alla conclusione. E i verdetti finali stanno per essere emessi. La 37esima e penultima giornata di Serie A, in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio, potrebbe emetterne alt ...