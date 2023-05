16 Dimore Storiche aperte in FVG domenica 21 maggio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte anche in Friuli Venezia Giulia:21torna la Giornata Nazionale dell’AssociazioneItaliane, giunta quest’anno alla XIII edizione. In FVG saranno 16 lead aprire le porte: 12 in provincia di Udine, 2 nel pordenonese, una nel goriziano e una a Trieste per un totale di oltre 500 i monumenti in Italia: castelli, rocche, ville, parchi e giardini visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico al mondo. In provincia di Udine: Casa Micossi ad Artegna, Casa Foffani a Clauiano, Villa de Claricini Dornpacher a Moimacco, Palazzo de Gleria a Comeglians, Casa Asquini a Fagagna, La Brunelde – Casaforte d’Arcano a Fagagna, Villa Iachia a Ruda, Villa Perabò Della Savia a ...