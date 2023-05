Zuppa di Porro 16 maggio 2023

L'addio con gran fracasso politico di Fabio Fazio alla Rai resta anche oggi, lunedì 15 maggio, il caso del giorno. Dunque, Nicolanella sua consueta rassegna quotidiana, Ladi, non poteva esimersi dal dire la sua su quel che sta accadendo. Il giornalista di Quarta Repubblica - il programma in onda il lunedì sera su Rete 4 - va dritto al punto, ricordando ...Il video de Ladidi lunedì 15 maggioMolto meglio una salutare, identitaria, nazionalista, ipocalorica e italianissima "di' , ché costa poco e fa pure bene alla salute, o (perché no) affidare la prima serata a Paolo Del ...

Rispunta la virostar per dire bufale su me e Zelensky Nicola Porro

FOGGIA - Nicola Porro nella sua rassegna mattutina sui social, ‘Zuppa di Porro’, non le manda a dire e scaglia un attacco frontale ai ...Con il suo stile e le sue esilaranti battute Fiorello commenta a Viva Rai2, nella puntata del 15 maggio l'addio di Fabio Fazio alla Rai. Il conduttore di Che tempo che fa, infatti, ha annunciato che a ...