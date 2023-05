Zoe Cristofoli incanta | il vestito risalta le forme da urlo di lady Theo Hernandez

(Di martedì 16 maggio 2023) Oggi l’Inter ospita il Milan per la semifinale di ritorno di Champions League in programma alle 21 a San Siro: gli scatti mozzafiato di Zoe

Il suo compagno a Napoli non ha lasciato ottimi ricordi, lei invece celebra lo scudetto.è stata in città per alcune ore, la compagna di Theo Hernandez - terzino sinistro del Milan di Pioli - è stata beccata da curiosi e fan nel cuore di Napoli , per un servizio fotografico ...Lady Hernandez ha subito consolato i fan del Milano dopo la sconfitta nel derby con l'Inter. Infatti,, compagna del difensore Theo Hernandez, ha postato, poche ore prima della partita, degli scatti bollenti in piscina , con un bikini rosa, che hanno scatenato persino i tifosi avversari,...: la vita, l'amore, la carriera lavorativa La vita privata di: amori presenti e amori passati Su Instagram è seguita da 1,2 milioni di follower , ha il corpo ricoperto di ...

Oggi l’Inter ospita il Milan per la semifinale di ritorno di Champions League in programma alle 21 a San Siro: gli scatti mozzafiato di Zoe ...Napoli: Osimhen insegue record di Higuain, Lukaku e Ronaldo. La fame da gol non si placa, in Napoli-Monza può esserci il record.