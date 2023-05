Zhang | «Inzaghi è speciale | ogni campagna acquisti siamo…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) Stevenha parlato della grande vittoria dell’Inter contro il Milan in Champions League in collegamento su Sky Sport. PRESIDENTE – Stevenparla così dopo il match: «Di sicuro, siamo in finale di Champions League è qualcosa di incredibile. Merito all’allenatore e a tutto lo staff. La finale è una partita in cui tutto è possibile, qualsiasi cosa può accadere in 90 minuti quindi ci crediamo e vogliamo vincere. Non ho ancora chiamato papà, lo sentirò più tardi e di sicuro ha guardato la partita. Va a dormire sempre tardissimo, se non vinciamo mi mette pressione. È il settimo anno che sono qui, avevo 24 anni e ci sono giocatori che non hanno mai giocato in Champions e ora abbiamo reso questo sogno possibile. Abbiamo fatto il nostro lavoro, riportare l’Inter al top e finché saremo qui per far rimanere questo club al livello attuale. Io penso che ...