Zelda Tears of the Kingdom | Glitch per duplicare gli oggetti

(Di martedì 16 maggio 2023) Il tanto atteso sequel di Breath of the Wild, The Legend ofof the, ha introdotto un sistema di degrado delle armi che ha sollevato alcune preoccupazioni tra i giocatori. Tuttavia, di recente è stato scoperto undi duplicazione degliche offre una soluzione interessante per ridurre i problemi derivanti dal degrado delle armi. Questo exploit, facile da eseguire, consente ai giocatori di creare copie di nuove armi e scudi, fornendo un modo per affrontare la frustrazione causata dalla loro degradazione. Ildi duplicazione degliUn utente di Twitter di nome Modoki returns ha condiviso un video su YouTube creato da BLAINES, che rivela ildi duplicazione degliin The ...

Per scoprire quali altri segreti nasconde Hyrule, vi rimandiamo alla nostra Guida Completa a The Legend OfOf The Kingdom . Come identificare una Lacrima Del Drago La metodologia spiegata ...State pensando di acquistare una Nintendo Switch, magari per giocare al nuovissimo The Legend ofof the Kingdom , e desiderate una versione speciale della console In tal caso vi segnaliamo l'offerta proposta da eBay sulla fantastica e rarissima console in edizione Super Mario , con ...Ecco la top ten dei giochi fisici più venduti da Gfk per la settimana conclusasi il 13 maggio The Legend ofof the Kingdom Hogwarts Legacy Star Wars Jedi Survivor FIFA 23 Mario Kart 8 ...

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un giocatore ha costruito un mech funzionante Multiplayer.it

Ya se ha lanzado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y los fans están descubriendo todos los nuevos personajes que incluye. Sin embargo, hay dos que parecen haberles confundido. Zelda: ...Por fin se ha lanzado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y los fans están recorriendo todo el mundo para descubrir sus secretos. Parece que hay uno que ha emocionado a los fans. Zelda: ...