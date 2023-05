Zanetti | «Questo gruppo meritava la finale! Lautaro Martinez riferimento»

(Di martedì 16 maggio 2023) Javierha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League vinta dai nerazzurri per 1-0 e che è valsa l’accesso alla finalissima di Istanbul EMOZIONE – Queste le parole di: «Grande emozione,l’opportunità di giocare una finale di Champions League dopo 13 anni. Adesso aspettiamo domani, per capire qual è l’avversario. Apunto siamo arrivati dopo un percorso lungo, difficile, affrontare un derby semifinale non è semplice. Essere sconfitto in una partita così importante. Uno dei più vicini che mi salutò fu Costacurta.dimostra la sportività e la lealtà dei grandi uomini come Maldini e tutta la gente del Milan.? ...

Così l'allenatore dell'Empoli, Paolo. "Per la testa mi sono passati tutti i momenti ... Siamo rimasti per tutto l'anno fuori dalla zona retrocessione ed è giusto aver finito inmodo. Oggi ...Stankovic conferma Quagliarella in attacco insieme a Gabbiadini, mentreschiera il tridente ... Perl'amaro commento del tecnico blucerchiato a fine gara, che ha interrotto l'intervista ...L'appello dell'allenatore dopo il pareggio con l'Empoli. Anche, tecnico dei toscani, elogia la Samp e i suoi tifosi "impressionanti, mai visto una ...

Sampdoria-Empoli 1-1: Piccoli regala a Zanetti il gol salvezza Corriere dello Sport

Caputo festeggia la salvezza: 'Sempre detto, Empoli è casa mia. Sono tornato per questo' 'Era quello che volevo quando sono arrivato qua, mi sono calato subito in questa realtà. Abbiamo raggiunto una ...Nel giorno dell'Euroderby di ritorno, semifinale di Champions League, l'ex patron e presidente nerazzurro compie 78 anni. Il suo regno in nerazzurro è durato 18 anni r 8 mesi ...