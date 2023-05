Zanetti | «Inter | possiamo sognare sempre! Mi auguro la quarta»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) C’è anchefra i tanti a parlare aTV per il memorabile risultato ottenuto stasera, la qualificazione alla finale di Champions League dopo aver eliminato il Milan vincendo andata e ritorno del derby. FAVOLOSO – Javierfesteggia la finale di Champions League ottenuta grazie a-Milan: «Con molta emozione si vive questo momento. Siamo partiti da lontano, superando ostacoli molto difficili. Affrontare un derby in semifinale di Champions League non è mai facile, l’abbiamo affrontato nella giusta maniera e siamo in finale. L’umiltà di questo gruppo, la voglia di arrivare fino in fondo e come abbiamo affrontato le partite faceva vedere che c’era questa opportunità. Adesso arriva questa grande finale a Istanbul, che ce la godiamo. Come ci arriva l’...