Yellen | gli Usa potrebbero dichiarare default l' 1 giugno

Stati Uniti potrebbero dichiarare default l'1 giugno nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito. Lo afferma il segretario al Tesoro Janet, sottolineando che attendere fino all'...Stati Uniti potrebbero dichiarare default l'1 giugno nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito. Lo afferma il segretario al Tesoro Janet, sottolineando che attendere fino all'......che repubblicani e democratici trovino un accordo sul tetto del debito ed evitino cheStati ... ha commentato la segretaria al Tesoro, Janet, in un'intervista pubblicata nel fine settimana ...

Gli esperti affermano che le turbolenze del mercato e il disastro economico incombono a meno che i politici non accettino di aumentare il tetto del debito di 31,4 trilioni di dollari. Il segretario al ...Gli Stati Uniti potrebbero dichiarare default l'1 giugno nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito. (ANSA) ...