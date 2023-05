Yellen | gli Usa potrebbero dichiarare default dall’1 giugno

...dallaal Congresso. "Nella mia lettera del 1° maggio - prosegue - ho indicato che la nostra stima migliore era che il Tesoro non sarebbe stato in grado di continuare a soddisfare tutti......sulla fiducia di imprese e consumatori"Stati Uniti potrebbero dichiarare default l'1 giugno nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito. Lo afferma il segretario al Tesoro Janet, ...Stati Uniti potrebbero dichiarare default l'1 giugno nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito. Lo afferma il segretario al Tesoro Janet, sottolineando che attendere fino all'...

Yellen: gli Usa potrebbero dichiarare default l'1 giugno Agenzia ANSA

La Segretaria al Tesoro di Washington invita la controparte a non attendere fino all'ultimo per aumentare o sospendere il limite del debito.L’allarme del segretario al Tesoro americano: «Attendere fino all’ultimo per agire potrebbe avere conseguenze sulla fiducia di imprese e consumatori» ...