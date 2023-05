WWE | Sancita la firma del contratto tra Becky e Trish per il prossimo Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 maggio 2023) Quando c’è stato l’annuncio cheStratus avrebbe dato manforte alla beniamina del pubblicoLynch, e alla sua storica amica Lita, nella lotta contro le Damage CTRL, il pubblico WWE è impazzito dalla gioia. Poi, però, questo entusiasmo si è scontrato col tradimento della canadese ai danni di “The Man” nella puntata di Raw successiva a Wrestlemania 39, che ha di fatto concretizzato la loro rivalità. Per la verità, nelle settimane successive, il loro astio è stato un po’ “trascurato” dalla federazione, e al di là di qualche promo sporadico, il loro feud non ha preso del tutto “corpo”. Siamo all’ufficialità Durante la puntata di Raw di questa notte, la dirigenza ha finalmente annunciato che le due atlete condivideranno il quadrato per ladelche le porterà ad affrontarsi in Arabia ...