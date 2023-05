WWE | JD McDonagh nuovo membro del Judgement Day? L’indizio a Raw non passa inosservato

(Di martedì 16 maggio 2023) La prima apparizione di JDnel main roster ha suscitato subito un forte impatto. The Irish Ace ha partecipato alla Battle Royal con in palio una title shot per l’Intercontinental Championship ma a creare scalpore è stato ciò che è accaduto al termine del match. JD manda un forte segnale JDè stato eliminato nella Battle Royal per mano di Dolph Ziggler, per questo motivo lo Show Off è stato attaccato in modo brutale dall’irlandese nel corso della contesa. Più tardi nella serata Cathy Kelley ha chiesto a JDdelle spiegazioni in merito. The Irish Ace ha risposto affermando che il suo intento era quello lanciare un forte segnale in modo da avere un debutto d’impatto, per questo motivo JD ha messo nel mirino un ex campione del mondo come Dolph Ziggler. Intesa irlandese Una volta terminata ...

Great idea by WWE to have short video packages (re)introducing fans to new Raw roster members JD McDonagh and Apollo Crews on Monday night. Bad idea to run them on the same show as both men were ...The new recruit from NXT made his formal red brand debut last night, and though he was eliminated in an Intercontinental Championship Battle Royal, an attack on Dolph Ziggler suggests that 'The Show ...