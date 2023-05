WWE | Infortunio per Liv Morgan | ecco perché non era presente a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 maggio 2023) Ieri notte a Raw abbiamo notato l’assenza di Liv. Le campionesse femminili di coppia avrebbe dovuto difendere le cinture contro Sonya Deville e Chelsea Green, ma il match non ha avuto luogo. Al suo posto è andato in scena un 1vs1 tra Raquel Rodriguez e Chelsea Green. Raquel ha portato a casa la vittoria, ma a fine match ha subito l’aggressione delle rientranti Ronda Rousey e Shayna Baszler. Problemi per Liv Secondo quanto riportato da Sean Sapp di Fightful Select, Livè alle prese con problemi fisici al momento non meglio precisati. La campionessa di coppia ha saltato la puntata di Raw di ieri notte così come sempre nella giornata di ieri un meet & greet (sostituita da Dolph Ziggler). Una fonte interna alla WWE avrebbe riferito che il problema fisico risalirebbe al match disputato a SmackDown contro le Damage CTRL. La ...