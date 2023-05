WWE | In attesa di sfidare Reigns e Sikoa | Sami Zayn e Kevin Owens hanno un bel da fare a Raw

(Di martedì 16 maggio 2023) Venerdì scorso a SmackDown il Tribal Chief Romanha sorpreso tutti annunciando che a Night of Champions non sarà impegnato in alcuna difesa del suo Undisputed WWE Universal Championship, bensì sarà alla caccia di altre due cinture quando andrà aper gli Undisputed Tag Team Championships assieme al cugino Solo. La notizia ovviamente è stata commentata stanotte a Raw dai campioni, che però nel percorso di avvicinamento a Night of Champions devono guardarsi le spalle da altri team. Arriva persino la sconfittaaperto la puntata di Raw parlando della sfida che li attende epreso come un regalo la possibilità di affrontare ...

... indi informazioni sulla seconda stagione, John Cena ha deciso di tornare dove tutto è iniziato, lì dove per oltre 10 anni si è fatto carico di portare laa nuovi livelli di fama. E ...Indello scontro per l'unificazione dei pesi massimi contro Oleksandr Usyk, Fury non ha escluso di passare alladopo la fine della sua carriera pugilistica. "Al momento sono campione del ...... indi informazioni sulla seconda stagione, John Cena ha deciso di tornare dove tutto è iniziato, lì dove per oltre 10 anni si è fatto carico di portare laa nuovi livelli di fama. E ...

WWE: Attenzione, ancora brutte notizie per Bray Wyatt, addio più vicino Spazio Wrestling

I neo arrivati da NXT hanno avuto discreta rilevanza, in particolare JD McDonagh che dopo esser stato eliminato da Dolph Ziggler, ha atteso l’eliminazione dello Show Off per aggredirlo brutalmente ...Non arrivano buone notizie per Bray Wyatt. La Superstar non si fa vedere da prima WrestleMania 39, e come riportato nelle scorse ore, non è chiaro quando ci sarà il suo ritorno. Ma non è finita qui, a ...