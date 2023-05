WTA Roma 2023 | tra recuperi e inizio dei quarti da Swiatek in poi

(Di martedì 16 maggio 2023) C’è più da parlare del previsto in fatto di WTA relativamente alla giornata di oggi. Il Foro Italico di, con le sue intemperie meteo (leggere alla voce pioggia), ha infatti “regalato” al pubblicono un paio di match extra rispetto al programma originario del martedì, entrambi relativi agli ottavi di finale. Tutto, chiaramente, sperando che la pioggia non devasti il programma. Sul Centrale, inevitabilmente, ci va Iga: la polacca, numero 1 del mondo, sfida una sempre più rediviva Donna Vekic, che tra un match complicato e l’altro è riuscita a farsi strada con buon agio confermando la bontà di un 2022 che l’ha vista vincere un 250 e issarsi fino aia Melbourne. I precedenti dicono 3-0 per la leader del ranking WTA, che però un set l’ha dovuto lasciare per strada nell’ultimo confronto tra le due, la ...

...TV CALENDARIO ATP CALENDARIOMONTEPREMI INTERNAZIONALI ATP MONTEPREMI INTERNAZIONALIIL ... L'argentino, infatti, ha lasciato un set a entrambi gli avversari in quel di, Wu e Barrere, non ...... sì, è virtualmente n.114 dopo aver vinto qui acinque partite di fila, Skatov, Meligeni nelle ...terzo anno di fila al Tennis Club Matchball " dove in questi giorni si sta svolgendo un torneo...Dopo essere uscite in modo prematuro agli Internazionali di, Sara Errani e Lucia Bronzetti si sono trasferite in Toscana dove sono al via nel tabellone principale del torneo125 di Firenze (terra). Sara Errani se la vede con Lisa Pigato, mentre Lucia ...

WTA Roma, bene Rybakina. A Zheng il derby cinese contro Wang Ubitennis

C’è più da parlare del previsto in fatto di WTA relativamente alla giornata di oggi. Il Foro Italico di Roma, con le sue intemperie meteo (leggere alla voce pioggia), ha infatti “regalato” al pubblico ...8 WTA). Insieme a loro, il vicedirettore del Torneo, Paolo Lorenzi e in rappresentanza di Roma Capitale, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. "Credo di aver ...