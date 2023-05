Women’s Champions League 2022 2023 | la finale Barcellona-Wolfsburg è sold out

(Di martedì 16 maggio 2023) Tutto esaurito al Philips Stadion di Eindhoven per ladifemminiletra ile il, che si giocherà sabato 3 giugno. Sono stati venduti oltre 34.100 biglietti, il che significa che il match batterà il record di presenze per una partita di calcio femminile nei Paesi Bassi, precedentemente stabilito nel 2019 quando la nazionale olandese ha giocato contro l’Australia – sempre allo stadio PSV – davanti a 30.640 spettatori. L’edizione in corso del torneo continentale ha fatto registrare un aumento delle presenze, con una media spettatori dagli ottavi fdiin poi di 10.800. Inoltre in questa stagione sono state registrate cinque delle prime dieci presenze di tutti i tempi della competizione. Anche in Italia in stagione è ...

