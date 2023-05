Wine&Thecity sabato in Costa d’Amalfi ai Giardini del Fuenti

(Di martedì 16 maggio 2023) Wine&Thecity approda per la prima volta ine in uno scenario unico e mozzafiato:del20 maggio, dalle ore 18, va in scena SentieriDivini: un suggestivo percorso di scoperta e degustazione, tra storia e natura, architettura contemporanea e alta cucina. Lungo la celebre statale amalfitana, tra Vietri e Cetara,delsono un progetto importante di recupero e riqualificazione di un sito a lungo negato, un esempio virtuoso di rivalorizzazione del territorio con elegante beach club, spiaggia privata, ristorante a mare e ristorante fine dining guidato dallo chef Michele De Blasio. Dalle ore 18, i terrazzamenti mediterranei che digradano sino al mare diventano il set speciale di un inedito walk around tasting ...

SentieriDivini rientra nel calendario degli Eventi OFF City di&Thecity, la rassegna cultural - enologica che, da 15 anni, porta la migliore produzione vitivinicola italiana in luoghi storici, ...Tanti ma ancora abbastanza di nicchia, irelais propongono esperienze immersive tra vigna, cantina, vino e ospitalità. Degustazioni tra i filari, il tempo lento di cui godere, la possibilità di ...Maurizio Mazzuchetti - docente, sommelier e titolare dell'enoteca chiavazzese "SymposiumTraining", enoteca e centro di Formazione Enogastronomico - ha dato il via ai corsi di formazione professionali per gli addetti al servizio di attività nel campo della ristorazione, come ...

Hanno superato gli 11 milioni di euro: le esportazioni di bevande tra cui vino e distillati dalla Gallura e provincia di Sassari, hanno fatto registrare nel 2022 numeri da record con un 9,6% in più ri ...