WINDTRE | confermata la certificazione EQUAL-SALARY

WindTre ha ceduto l'infrastruttura di rete (e 2000 addetti) a un fondo ... Computerworld Italia

I nuovi auricolari di Beats con scocca in policarbonato trasparente sono ormai in arrivo e oggi scopriamo anche la loro prima immagine dal vivo. In questo caso la foto arriva da uno dei rivenditori Be ...WINDTRE ha acquisito il 70% di RAD, realtà italiana specializzata in soluzioni di cybersecurity dedicata a PMI e grandi aziende. L'operazione è in linea con la strategia “Aziende 100% sicure” del pian ...