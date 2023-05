Whirlpool Napoli | Tea Tek presenta il proprio piano industriale per il rilancio del sito

(Di martedì 16 maggio 2023) Tea Tekilper ildelexdia pochi giorni dalla formalizzazione dell’acquisizione dello stabilimento di via Argine. E al tavolo Mimit, convocato oggi, disegna un progetto in tre fasi, dal titolo ‘Argine 310’, per produrre energia verde. Un primo step prevederebbe, a quanto si apprende, la produzione di componenti e semilavoratori per realizzare moduli di inseguitori solari: l’obiettivo sarebbe quello di arrivare a produrre circa 3mila Mw annui coltivando partnership importanti per sviluppare un buon mercato con cui occupare circa 172 lavoratori. Previsto anche lo sviluppo di un ‘power skid’ , attraverso accordi quadro di acquisizione di aziende in cui occupare circa 90 dipendenti, e il ...

Prossimo appuntamento: 20 maggio a. DIAMO I NUMERI The crisis is on the table Dopo la ... ma hanno un'incidenza significativa anche gli elettrodomestici con i 4mila addetti di, l'...... tra gli altri, Chiara Saraceno, Antonio Decaro, Alessandro Rosina, Pasquale Tridico e Marco Bentivogli , ma anche i lavoratori di aziende in crisi come la exdie l'ex Gkn di ...La Campania solo per citarne una è presente nell'elenco, tra le altre, con la Fos di Battipaglia,e Jabil. Ma una delle regioni che è presente con alcuni dei numeri più alti è la ...

Ex Whirlpool Napoli, il piano di Tea Tek Group: nuove assunzioni e l'assorbimento di 300 operai ilmattino.it

Tea Tek presenta il proprio piano industriale per il rilancio del sito ex Whirlpool di Napoli a pochi giorni dalla formalizzazione dell’acquisizione dello stabilimento di via Argine. E al tavolo Mimit ...I risultati del sondaggio condotto su Linkedin da FiorDiRisorse, la business community che ha organizzato il Festival del lavoro, oggi e domani ...