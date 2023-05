Whatsapp | messaggi protetti con Chat Lock Ecco come funziona

... "Le nuove chat bloccate su- ha spiegato, allegando uno screenshot con l'anteprima - ...una cartella protetta da password e le notifiche non mostreranno contenuti del mittente o dei". ...Migliore software per recuperare chat cancellate disenza backup Ora, Meta, , attraverso i canali di riferimento, ha annunciato l'imminente arrivo di una nuova caratteristica per, si chiamerà Chat Lock , in italiano 'Lucchetto chat' oppure, in modo meno letterale, 'Chat chiusa'. Ma di cosa si tratta In prima battuta possiamo certamente dire che siamo davanti ad una ...Un'altra novità in arrivo è la possibilità di modificare iinviati su, che Meta renderà presto disponibile a tutti, come anticipato da Wabetainfo. Gli utenti potranno modificare il ...

WhatsApp introduce "Chat Lock", la funzione consente di bloccare le chat collocandole in una cartella accessibile solo tramite autenticazione ...La nuova funzionalità di WhatsApp Chat Lock consente di avere ancora più privacy: ecco a che cosa serve, come funziona e chi può usarla.