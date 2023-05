Wenger | «Rifiutato tante big per l’Arsenal | anche un’italiana»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 maggio 2023) L’ex allenatore delha parlato del suo passato alla guida dei Gunners in Premier League. I dettagli Arsene, storico ex allenatore del, ha parlato a beIN Sports. LE PAROLE – «Ho rinunciato a Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain. Hola Nazionale inglese e poi dopoquella francese. Credo di aver fatto ciò che era imporper me nella mia vita. Cosìpersone vengono a guardarmi e dicono: ‘Grazie per quello che hai fatto per’. Loro capiscono che questa è stata la mia priorità e credochesia rispettato in tutto il mondo per i valori del club sono venuti alla luce. Sentivo di poter lasciare ...