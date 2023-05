...per club da quando ha iniziato lada allenatore nel 1992/93. Allenatore Partite giocate Vinte Pareggiate Perse Carlo Ancelotti 190 107 43 40 Sir Alex Ferguson 190 102 49 39 Arsène178 ...... che ebbe però l'opportunità di studiare ed intraprendere una, anche se a differenza delle ... guidato magistralmente da un maestro come Arsène, leader oltre che manager, in un periodo ...... dove divenne leader e capitano dei gunners conin panchina e restò per 9 anni. Anche con la ... oltre a due Supercoppe di Francia sempre con i girondini, per poi perdersi nella sua...

Wenger: “In carriera rifiutato Real Madrid, Juventus e Psg e anche due Nazionali” ItaSportPress

Il retroscena svelato dall'attuale responsabile dello sviluppo mondiale del calcio dalla FIFA ed ex mister dell'Arsenal.