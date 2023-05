Water & life Lab di Entratico allarga la propria rete di collaborazioni

(Di martedì 16 maggio 2023) Si rafforza laitaliana dei laboratori di analisi agroalimentari che fa capo a Carso Italia, di cuiLab diè un importante nodo. È stata infatti annunciata l’acquisizione di Agro.Biolab Laboratory, laboratorio di analisi agroalimentari con sede a Rutigliano, in provincia di Bari. “L’arrivo di Agro.Biolab Laboratory rafforza la nostra posizione di leadership nel settore dei controlli analitici dei prodotti vegetali – dichiara Roberto Malanca, Amministratore Delegato diLab e di Carso Italia – confermando l’attenzione a un’offerta analitica di qualità e vicina alle esigenze dei nostri clienti”. L’operazione si iscrive nella strategia di rafforzamento sul mercato italiano di Carso Italia, parte del Gruppo ...

Nuova stagione per LEGOLAND® Water Park Gardaland TGCOM

Apre (anzi, riapre, ma con tante novità) da sabato 20 maggio LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema LEGO® in Europa. Sabrina De Carvalho, Amministratore Delegato Gardaland ...Da sabato 20 maggio, LEGOLAND Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema LEGO in Europa, riapre le sue porte per una stagione piena di divertimento. Situato all’interno del Gardaland Resort ...