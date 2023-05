Wanda Nara e il nude look | trasparenze che lasciano poco spazio all’immaginazione

Ritrovatasi capitana dell'Inter dall'oggi al domani, la Trobec ha accolto con grande entusiasmo questo ruolo, tanto da essere spesso definita come la "nuova". Ha inoltre una bella carriera ...Secondo Mauro Icardi (all'epoca in forza all'Inter) e la showgirl (nonchè procuratrice di Icardi)nel 2018 quel settimanale pubblicò una notizia che avrebbe leso la loro reputazione in ...La presunta amante di Mauro Icardi con le sue rivelazioni torna a far parlare della coppia più gossipata del calcio.e Mauro Icardi sono al centro di un vortice di rumors che riguarderebbero i dettagli hot lasciati trapelare sui social dall'amante dell'ex calciatore dell'Inter. Scopriamo insieme cosa è ...

Processo a Busto Arsizio, Wanda Nara e Mauro Icardi: "Siamo stati diffamati" varesenews.it

Ritrovatasi capitana dell’Inter dall’oggi al domani, la Trobec ha accolto con grande entusiasmo questo ruolo, tanto da essere spesso definita come la “nuova Wanda Nara”. Ha inoltre una bella carriera ...Il calciatore e la moglie-agente sono di nuovo ai ferri corti...e rispunta l'attrice con la quale l'ex interista ha avuto un flirt due anni fa ...