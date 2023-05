VXL | un blogger bianconero sulla notte di Pogba | 'Dal paradiso all'inferno'

Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...

VXL, l'appello di un blogger: 'Salvate la Sampdoria' Calciomercato.com

Dopo 2549 giorni Paul Pogba ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la Juventus nella gara contro la Cremonese. Doveva essere una giornata di festa per il francese, ma dopo ventiquattro minuti l' ...Non tira una bella aria in casa blucerchiata. La squadra è appena retrocessa, a seguito della sconfitta contro l'Udinese e la società rischia il fallimento. Il blogger Giuseppe Martorana ne parla nel ...