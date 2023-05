Vomero | colpito alla testa con un tirapugni dal branco | 15enne in ospedale

... al. A questo punto, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di coetanei, almeno tre. Uno di loro, senza apparente motivo, lo avrebbealla testa con un tirapugni, ferendolo e rendendo ...Aggredito dal branco all'uscita di scuola, ragazzino di 15 anni finisce in ospedale. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 15 maggio a Napoli, nel quartiere, dove in piazza Quattro Giornate il minore, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato accerchiato prima e aggredito poi da un gruppo di almeno tre coetanei. Uno di questi ...... lì dove sarebbe statoanche Costanzo. Intanto i parenti del ragazzo hanno danneggiato ... i Quartieri Spagnoli, la Sanità, via Toledo, le stradine di Chiaia, il lungomare, il. A ...

NAPOLI - “Purtroppo al Vomero, quartiere collinare partenopeo, ci ritroviamo anche in questo periodo con i problemi di sempre, con una micro delinquenza e con ...Il minorenne sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei in piazza Quattro Giornate: ricoverato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi ...