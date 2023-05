Vomero | accerchiato dal branco e ferito con un tirapugni | 15enne in ospedale

... ai quali il giovane ha raccontato che, intorno alle ore 14, era in compagnia di alcuni amici nei pressi di piazza Quattro giornate, al. A questo punto, sarebbe statoda un gruppo ...... nel quartiere, dove in piazza Quattro Giornate il minore, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe statoprima e aggredito poi da un gruppo di almeno tre coetanei. ...Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che un 15enne mentre era in compagnia di altri amici in zona Quattro Giornate verso le 14 sarebbe statoda altri suoi ...

Napoli, baby gang choc al Vomero: in ospedale 15enne accerchiato e colpito in testa col tirapugni Giustizia News 24

NAPOLI - “Purtroppo al Vomero, quartiere collinare partenopeo, ci ritroviamo anche in questo periodo con i problemi di sempre, con una micro delinquenza e con ...Il minorenne sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei in piazza Quattro Giornate: ricoverato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi ...