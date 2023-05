Volvo - Le C40 e XC40 elettriche diventano 'posteriori'

(Di martedì 16 maggio 2023) LeC40 eRecharge 2023 si presentano sostanzialmente invariate nell'aspetto (ci sono solo nuovi cerchi da 19" e la tinta verde salvia), ma con miglioramenti sul fronte dei tempi di ricarica e, soprattutto, dell'autonomia. Il merito va a un nuovo motore elettrico sviluppato e prodotto in Svezia: si tratta di un'unità sincrona a magneti permanenti, che ha trasformato le due Suv svedesi da trazioni anteriori a. Una novità segno dei tempi, con le nuove piattaforme modulari che consentono di stravolgere l'impostazione di un'auto senza doverla riprogettare. LaRecharge RWD è proposta con un prezzo di partenza di 51.850 euro, 1.950 in meno rispetto alla sorella C40: entrambe sono disponibili anche in versione bimotore a trazione integrale, rispettivamente a 64.510 e 65.860 ...

Come le auto moderne, la XC40 e la C40 sono costruite attorno a un grande ripiano verticale. Vale la pena ricordare che Volvo ha preceduto Renault nell'adozione del sistema Android Automotive di ...

Volvo torna al futuro. Dopo una pausa lunga 25 anni, il marchio svedese riscopre la trazione posteriore. Sotto il cofano però non c’è un motore termico – come sulla 940 del 1998 – ma il primo motore e ...L'aggiornamento per il 2023 ha spostato il motore di trazione da davanti a dietro, cambiando l'impostazione tecnica delle due Suv, disponibili anche con trazione integrale: ecco come vanno ...