Volvo EX30 - Prime immagini della Suv elettrica su strada

(Di martedì 16 maggio 2023) Laè alle soglie del debutto, ma finora non era ancora stata avvistata su, quantomeno nella sua veste definitiva: oggi, a tre settimane dal lancio, fissato al 7 giugno, ecco arrivare lefoto spia di un muletto con carrozzeria di serie, sorpreso durante una sessione di collaudi in Spagna. Stilemi da EX90. La, modello puramente (e solamente) elettrico che andrà a insediarsi alla basegamma Suv, arriverà sul mercato italiano agli inizi del 2024, portando con sé uno stile che - nonostante le camuffature pesanti - è già possibile decifrare nelle sue linee di sviluppo principali. Forme, le sue, che la accosteranno alla sorella maggiore EX90 (anche lei fresca di presentazione) pur se nelle dovute differenze di ...

Volvo EX30: foto spia, data di debutto, batteria, prestazioni - Quattroruote.it Quattroruote

