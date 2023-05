Volley | lo scudetto di Conegliano parla cosentino Ennesima vittoria per coach Lionetti

... forse la più difficile di sempre contro un avversario, il VeroMilano, che non ha mai mollato. Ne sono uscite una seriee una quinta partita entusiasmanti". Così il presidente del ...La Gazzetta la definisce la giocatrice bandiera di Conegliano. Libero anche della Nazionale, maestra nelle regie difensive Db Monza 03/05/2022 - Play offserie A femminile / VeroMonza - Prosecco Doc ImocoConegliano / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Monica De Gennaro C'è anche Napoli e la sua splendida Penisola ...Per la prima volta Prosecco DOC Imocoha vinto loallo spareggio in gara5. In questa stagione le Pantere hanno giocato 51 partite, con 47 vittorie e 4 sconfitte, di cui due in finale ...

Nel 2021/22 veste la maglia dell’Imoco Volley Conegliano conquistando la Supercoppa italiana, la Coppa Italia e lo scudetto mentre, come detto, nell’ultima stagione ha avuto la possibilità di giocare ...Le pretendenti allo scudetto, domani alle 20.30 alla BLM Arena, giocheranno Gara 5 della serie Finale, che non concederà appelli: chi vince è Campione d'Italia ...