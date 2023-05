Volley | lo scudetto di Conegliano parla cosentino Ennesima vittoria per coach Lionetti

... pareggia la serie e poi addirittura viola il PalaVerde guadagnandosi il match - point. ... facendo tramontare il sogno del primo tricolore in casa Vero. Grande gioia anche per la ...... forse la più difficile di sempre contro un avversario, il VeroMilano, che non ha mai mollato. Ne sono uscite una seriee una quinta partita entusiasmanti". Così il presidente del ...La Gazzetta la definisce la giocatrice bandiera di Conegliano. Libero anche della Nazionale, maestra nelle regie difensive Db Monza 03/05/2022 - Play offserie A femminile / VeroMonza - Prosecco Doc ImocoConegliano / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Monica De Gennaro C'è anche Napoli e la sua splendida Penisola ...

Le due squadre sono sul 2-2 nella serie di finale.TRENTO (ITALPRESS) - Tutto in una notte. Lo scudetto 2022/2023 si deciderà domani sera, alla ...Le pretendenti allo scudetto, domani alle 20.30 alla BLM Arena, giocheranno Gara 5 della serie Finale, che non concederà appelli: chi vince è Campione d'Italia ...