(Di martedì 16 maggio 2023)gliin. A sollevare il caso è Alessandro, ex capogruppo azzurro a Montecitorio. Ce l'ha con Alessandro, diventato coordinatore del partito di Berlusconi in Lombardia al posto di Licia Ronzulli. Dice: "Ho appreso che il coordinatore regionale del partito in Lombardia, Alessandro, ha nominato una serie di commissari provinciali in Regione senza alcun momento di condivisione e confronto con i rappresentanti locali del partito in Parlamento. Sono costretto a ricordare all'onorevoleche queste nomine non competono ai commissari regionali, i quali rispondono come tutti alloe alle regole del nostro movimento". Da qui il provvedimento che fa deflagrare ...

L'ex capogruppo attacca il coordinatore regionale in Lombardia: 'Ha nominato i commissari provinciali, non spetta a lui'stracci in Forza Italia. A sollevare il caso è Alessandro Cattaneo, ex capogruppo azzurro a Montecitorio. Ce l'ha con Alessandro Sorte, diventato coordinatore del partito di Berlusconi in ...strumenti digitali sono e ancor più saranno la leva determinante per promuovere lo sviluppo ... Il viceministro ha poi parlato dell'importanza di favorire la digitalizzazione comedi sviluppo ...Il segmento C è strategico per Alfa Romeo in quanto rappresenta un importantedi vendita e ...appassionati del marchio Alfa Romeo dovranno quindi aspettare ancora qualche mese per conoscere ...

Volano gli stracci in Forza Italia. Cattaneo deferisce Sorte ai probiviri: "Vìola lo statuto" Il Foglio

L'ex capogruppo attacca il coordinatore regionale in Lombardia: "Ha nominato i commissari provinciali, non spetta a lui" ...La rivoluzione delle auto volanti – Androiditaly.com Qualche anno fa solo a pensare idee del genere sarebbe stato futuristico. Anche gli stessi esponenti di settore sono a conoscenza dei nuovi studi ...