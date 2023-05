Vodafone taglia 11 000 posti di lavoro nei prossimi tre anni

(Di martedì 16 maggio 2023)11.000di. Il nuovo capo del gigante della telefonia mobileha rivelato l’intenzione dire 11.000diin tutto il gruppo multinazionale neitre, affermando che l’azienda “deve cambiare” per affrontare le sue scarse prestazioni. Margherita Della Valle, recentemente nominata group chief executive di, ha dichiarato che la riduzione deidifa parte di un piano di semplificazione del business. L’impatto sarà sulla sede centrale del gruppo nel Regno Unito e sui mercati di tutto il mondo. “La nostra performance non è stata abbastanza buona. Per ottenere risultati costanti, ...

11.000 posti di lavoro. Il nuovo capo del gigante della telefonia mobileha rivelato l'intenzione di tagliare 11.000 posti di lavoro in tutto il gruppo multinazionale nei ...Il gruppo telecom britannicoha annunciato oggi, marted , la soppressione di 11'000 posti di lavoro in tre anni. Il piano di ristrutturazione arriva dopo una performance considerata non abbastanza buona dalla nuova ...Nel corso di tre anniridurrà del 10% il proprio organico , che in questo momento è costituito da 104mila dipendenti. Margherita Della Valle ha ammesso che "la nostra prestazione non è stata ...

Vodafone, margini in calo, titolo in rosso. Della Valle taglia 11 mila posti e avvia la ristrutturazione - MilanoFinanza News Milano Finanza

Il gruppo Vodafone ha annunciato 11mila licenziamenti a livello globale nei prossimi 3 anni, un dipendente ogni 9. Secondo la nuova amministratrice delegata Margherita Della Valle i risultati del grup ...Vodafone taglia 11.000 posti di lavoro. Il nuovo capo del gigante della telefonia mobile Vodafone ha rivelato l'intenzione di tagliare 11.000 posti di lavoro in tutto il gruppo multinazionale nei pros ...