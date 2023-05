- - >11.000 dipendenti Le perdite in questione sono destinate a verificarsi in più paesi, con Germania e Italia che hanno confermato di essere tra i mercati più interessati ...Nel caso attuale diItalia, sarà necessario attendere 75 giorni per scoprire se cambierà qualcosa nella procedura di licenziamento. Spiega

Vodafone licenzierà 11mila persone in tre anni WIRED Italia