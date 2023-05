E' rimasto'acqua per 74 giorni, un record assoluto, ma Joseph Dituri punta a raggiungere i 100 giorni. Non ... Il professoread una profondità di 9 metri, dove l'acqua esercita una pressione ..."La vita è ciò che facciamo per noi mentre lei fa qualcosa di noi e'acqua non puoi chiederti ... Daniele Scalese nasce a Taranto ea Milano. Ha pubblicato due romanzi (Le streghe, Virgilio, e ...Usa,'acqua da 75 giorni a nove metri di profondità e batte tutti i record mondialida 75 giorni'acqua , in una stanza a nove metri di profondità . Il record di permanenza in un ambiente ...

Vive sott'acqua da 74 giorni: l'impresa (record) di Joe Duturi che punta ai 100 leggo.it

E' rimasto sott'acqua per 74 giorni, un record assoluto, ma Joseph Dituri punta a raggiungere i 100 giorni. Non si tratta di un'impresa da guinness, ma una missione scientifica ...IL PROGETTO. Il fascino di Crespi d’Adda e un progetto di scrittura creativa. Per mantenere la memoria e continuare a pensare al villaggio operaio in ottica futura. «Un villaggio ideale del lavoro, un ...